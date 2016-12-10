رئيس "طرق الغربية"يستعرض أعمال تطوير الطرق أمام وزير النقل

عرض المهندس ماهر القاضي رئيس الإدارة المركزية للهيئة العامة للطرق والكباري بوسط الدلتا على الدكتور جلال السعيد وزير النقل واللواء أحمد صقر محافظ الغربية الأعمال التى تمت خلال الفترة الماضية والجاري إنشائها لربط المحافظة بمحافظات القليوبية والمنوفية والدقهلية والبحيرة والاسكندرية.

وأكد القاضى أنه تم صيانة ورفع كفاءة طريق دفرة - كفر الزيات الحر لتخفيف الكثافة المرورية بطول 28 كيلو متر مربع بتكلفة 91 مليون جنيه .

وقال إنه تم الانتهاء من محور طنطا - دمياط - كفر الشيخ بطول 18كيلو بتكلفة 300 مليون جنيه، وإنشاء طريق المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلو متر بتكلفة 600 مليون جنيه ويربط محافظات شرق الدلتا بمحافظة كفر الشيخ بالدولي الساحلي عبر مدينة المحلة وتم إنشاء 10كباري و18نفق بالطريق.

وأضاف القاضى أنه تم تطوير الطريق الزراعي فى المسافة من بركة السبع وحتى طنطا بطول 22 كيلو بتكلفة 126مليون جنيه، وتطوير الطريق الزراعي من طنطا وحتى كفر الزيات بطول 20 كيلو بتكلفة 125مليون جنيه .

بالإضافة إلى إجراء اعمال الصيانة لبعض الكباري العلوية والسطحية بتكلفة 80 مليون جنيه فى نطاق محافظة الغربية، وتطوير وتوسيع ورفع كفاءة وإعادة رصف الطريق الرئيسي تحويله خرج مدينة قطور المزدوجة بطول 12 كيلو متر بتكلفة 90 مليون جنيه وتم إدراجه على خطة الهيئة للعام المالي 2017/2018 ، وتطوير وتوسيع ورفع كفاءة طرق المحلة طنطا المزدوج بطول 22 كيلو متر بتكلفة 192مليون جنيه وتم إدارجه على خطة الهيئة 2017/2018.

ولفت إلى أنه جارٍ ترسية أعمال تطوير وتوسعة وإعادة رصيف طريق المحلة – نمرة البصل – كفر الشيخ بطول 26كيلو متر بتكلفة 37 مليون جنيه ، مضيفا أنه جارى طرح أعمال تطوير وإعادة رصف طريق زفتى – حنون – كفر كلا الباب بطول 12 كيلو متر بتكلفة 12مليون جنيه ، بالإضافة إلى أنه جارٍ طرح أعمال تطوير طريق المحلة – محلة حسن – دمرو بطول 12كيلو بتكلفة 20مليون جنيه

وأضاف المهندس ماهر القاضى أنه جاري طرح طريق طنطا - السنطة - زفتى بطول21 كيلو بتكلفة 380 مليون جنيه لربط محافظات غرب الدلتا مرورا بالطريق الحر بمحافظات شرق الدلتا عبر محافظة الغربية، وتم الانتهاء من نزع ملكية الأراضي الزراعية فى اول 14كيلو وصرف تعويضات 33 مليون و784ألف ومتبقى 4 كيلو جارى الانتهاء من نزع ملكيتها وصرف تعويضات لأصحاب الأراضي بتكلفة 15مليون جنيه.

وأشار إلى أنه تم عمل الصيانة لـ32 كوبري سطحي بالمحافظة منها 15كوبري بطريق طنطا – السنطة – زفتى و4 كباري بطريق طنطا – المحلة، و4 كباري بطريق طنطا – قطور – كفر الشيخ، و6 كباري بطريق طنطا – بسيون و4 كباري بطريق القاهرة – الاسكندرية بتكلفة 17,25مليون جنيه .