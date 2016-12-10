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بالصور.. نواب الغربية يطالبون وزير النقل بمطالب دوائرهم

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بالصور.. نواب الغربية يطالبون وزير النقل بمطالب دوائرهم بالصور.. نواب الغربية يطالبون وزير النقل بمطالب دوائرهم

> الغربية -إسلام الخياط

اجتمع منذ قليل أعضاء مجلس النواب بمحافظة الغربية مع الدكتور جلال السعيد وزير النقل بديوان عام محافظة الغربية لعرض مشاكل ومطالب المواطنين بدوائر المحافظة.

 

وبدأ نواب الغربية بعرض مشاكل الدوائر فى مجال الطرق أبرزها مطالبات بإنشاء كوبرى مشاه بسمنود، وتطوير محطة القطار، وتطوير الإنارة بطريق المحلة، كفر الشيخ.

 

كما طالب النائب سامح حبيب بإنشاء خط سكه حديد طنطا بسيون، وطالب الدكتور عبد المنعم شهاب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا، بإلغاء كوبرى المشاة المقرر عمله فوق مزلقان دفره نظرًا لأنه المدخل الوحيد بالقرية وعدم قدرة الفلاحين على الوصول لأراضيهم، وطالب النائب محمد مرعى بضرورة الالتزام بالمواعيد فى إنشاء محطات السكة الحديد.

 

وطالب المهندس على محمد عز عضو مجلس النواب عن دائرة مركز طنطا بعدم غلق مزلقان قرية دفره لأنه المدخل الوحيد للقرية، مشيرا أنه قام بإرسال خطاب بذلك ولم يتم الرد.

 

 يذكر أن جلال السعيد وزير النقل والمواصلات تفقد بعض الطرق بنطاق محافظة الغربية وكان فى استقباله اللواء أحمد ضيف محافظ الغربية أمام المدخل الجنوبى للمحافظة "كمين دفرة" وبدء برنامجه بتفقد إنشاءات طريق "دفرة – السنطة".

 

 


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