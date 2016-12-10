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القبض علي أميني شرطة سرقا مليون جنيه من سيارة ملاكي ببني سويف‎

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القبض علي أميني شرطة سرقا مليون جنيه من سيارة ملاكي ببني سويف‎ القبض علي أميني شرطة سرقا مليون جنيه من سيارة ملاكي ببني سويف‎

أرشيفية

المراسل: محمد شعبان

ألقت الأجهزة الأمنية ببني سويف، اليوم السبت، القبض علي أميني شرطة استولوا علي مليون جنيه من سيارة ملاكي أثناء توقفها بقرية بياض العرب بمركز بني سويف .

وتلقي اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد بتلقيه بلاغًا من مواطن يدعي أحمد علي سيد وشهرته أحمد العمدة مقيم بالحميات بندر المحافظة بتعرضه للسرقة في مليون جنية من داخل سيارتة الملاكي أثناء توقفة أمام مصنع الغاز بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل .

وعلي الفور أمر مدير آمن بني سويف،  بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء خلف حسين مدير البحث الجنائي وعدداً من ضباط البحث الجنائي بالمديرية ، وكشفت تحريات فريق البحث الأولية أن المجني علية تعرض لعملية تتبع من قبل اللصوص من داخل البنك حتي تركة للمبلغ داخل سيارته وإستغلوا نزوله لدفع بعض الفواتير وقاموا بكسر الزجاج وأستولوا علي المبلغ ولاذوا بالفرار.

وأكدت التحريات أن وراء الواقعة “أحمد .س.أ”، أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة 40 عامًا ، مقيم في حلوان ، و “إ .ع .ر”، أمين شرطة مفصول من العمل مقيم إمبابة محافظة الجيزة وثالث وجاري تحديده .
> تحرر محضر بالواقعة وإخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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