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وزير التعليم: "لما الكتاب المدرسى ملهوش لازمة.. الدنيا بتهييج عليه ليه ؟"

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وزير التعليم: "لما الكتاب المدرسى ملهوش لازمة.. الدنيا بتهييج عليه ليه ؟" وزير التعليم: "لما الكتاب المدرسى ملهوش لازمة.. الدنيا بتهييج عليه ليه ؟"

>كتب محمد الجالى – سمير حسنى – محمد تهامى زكى

رد الدكتور الهلالى الشربيى، وزير التعليم، بحدية على سؤال أحد المشاركين فى مؤتمر الشباب، حول أهمية الكتاب المدرسى، قائلا: "هو الكتاب لما يتأخر أسبوع أو أسبوعين، من بدء الدراسة الدنيا بتهيج وما بتبطلش ليه".

وأضاف وزير التعليم:" من الجائز يكون الكتاب المدرسى لا يوجد له أهمية عند شريحة مجتمعية معينة، لكن الكتاب له لازمة فى أماكن لا تصلها وسائل التقنية الحديثة وأيضا فى القرى والنجوع والتجمعات القبلية والوديان، موضحا أنه يمكن الاستغناء عنه لاحقا بعد استكمال البنية التكنولوجية فى المدارس." 


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