كهرباء دمياط تنذر أندية ومراكز شباب بقطع التيار لعدم سدادها المستحقات

دمياط – معتز الشربينى

وجهت المهندسة ابتهال على الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، إنذارا أخيرا إلى عدد من الأندية ومراكز الشباب بدمياط بقطع التيار الكهربائى عنها لعدم سدادهم مستحقات الشركة عن قيمة استهلاكها، والتى تخطت مبلغ 2 مليون جنيه.

وقالت الشافعى فى تصريحات صحفية، إن الشركة فى حاجة إلى هذه الديون لمواجهة التزاماتها المالية تجاه الغير، ولإقامة مشروعات لرفع كفاءة الشبكات والخطوط والحفاظ على مستحقات الدولة.

يأتى ذلك فى الوقات الذى تقوم فيه هذه الأندية ومراكز الشباب بتحقيق مكاسب طائلة من خلال قيمة الاشتراكات التى تتعدى الآلاف فى العام الواحد لكل عضو، مثل نادى المستقيل بدمياط الجديدة، بالإضافة إلى إقامة البعض منها لصالات الأفراح التى تدر مبالغ طائلة مثل مركز شباب دمياط الجديدة، الذى أنشأ 3 صالات للأفراح داخل المركز، بالإضافة إلى الملاعب المفتوحة التى تؤجر بالساعة وتعمل طوال اليوم.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد أبو العطا رئيس قطاع كهرباء دمياط، أن الديون التى تراكمت على هذه الأندية منها 839 ألف جنيه قيمة استهلاك التيار الكهربائى على نادى الزرقا الرياضى، و278 ألف جنيه على نادى المستقبل بدمياط الجديدة و380 ألف جنيه لمركز شباب ميت الخولى و289 ألف جنيه لمركز شباب كفر المياسرة و147 ألف جنيه لمركز شباب السرو و80 ألف جنيه لمركز شباب دمياط الجديدة.