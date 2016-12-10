أخر ما كتبه أحمد عز شهيد الهرم على حسابه الشخصي و يتنباء بوفاته

شيماء مصطفى

آخر ما كتبه شهيد الهرم ، لا تزال العمليات الإرهابية الغاشمة تجتاح مجتمعنا” وتحصد معها أرواح عدد كبير من المدنين وايضا العسكريين الشرفاء الذين يدافعون عن الوطن بدمائهم وأرواحهم يوم بعد يوم ليظهر كل يوم الارهاب الغاشم من جديد بيده مرتعشة ليرعب المواطنين الآمنين ليوهم أن الأمن غير مستقر وينشر الرعب داخل النفوس يحاول رد العمليات المتتالية لمحاربة الإرهاب التى تتم بمحلاقتهم فى كل مكان داخل ربوع مصر سواء فى سيناء وايضا فى القرى والمحافظات ، وفى العدوان الغاشم الذي نفذ اليوم فى محافظة الجيزة حيث تم ذرع عبوة ناسفة والتى تم رزعها اليوم الجمعة بجوار ارتكاز امنى فى منطقة الهرم بجوار مسجد السلام حيث اسفر الانفجار عن سقوط مصابين من الشرطة .

حيث تلقت غرفة عمليات النجدة اليوم بلاغ بانفجار عبوة ناسفة تم زرعها من قبل م مجهولون والتى تم انتقلت عدد من القوات من رجال الشرطة وقوات الحماية المدنية الى مكان الحادث لكشف ملابسات الحادث والذي تبين من وجود مصابين واستشهاد ضابطين وأمين شرطة وثلاث مجندين ، وقد شنة الجهات الأمنية الحملات الموسعة للكشف عن منفذي العملية الإرهابية والتى راح ضحيتها عدد كبير من الجنود

اخر ما كتبه احمد عز شهيد الهرم .

وبعد سقوط الحادث الذي هز منطقة العمرانية فور استشهاد ضابط قسم الشرطة من عبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة حيث كشف احد زملاءه انه عقب إصابته ردد الشهادة وفارق الحياة ، وذكر ان آخر تدوينات من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك مع احد اصدقائه : النهاردة بنصلي مع بعض وبكرة هنصلي على بعض مش مستاهلة نشيل من بعض عشان بعد كده هنشيل بعض صفوا قلوبكم وارتقوا .

شبكةعيونالإخبارية

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