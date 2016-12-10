بعد عامين من الزواج... سيا تنفصل عن إيريك أندرس

بعد مرور حوالي العامين على زواجهما، انفصلت النجمة الأسترالية الشهيرة سيا Sia Furler، عن زوجها المنتج السينمائي الأمريكي الشهير إيريك أندرس لانج Erik Anders Lang.



وأصدر الثنائي بياناً رسمياً مشتركاً أكدا فيه انفصالهما، إلا أنّهما لم يكشفا عن السبب الرئيسي الذي أوصلهما إلى الطلاق، بل اكتفيا فقط بإعلان الخبر والتأكيد أنّه حصل بشكل ودّي وأنّهما سيحافظان على علاقتهما كأصدقاء.



يذكر أن سيا البالغة من العمر 40 عاما تزوجت إيريك أندرس لانج في شهر أغسطس/ أب عام 2014 وذلك في منزلها الكائن في مدينة بالم سبرينجز.

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