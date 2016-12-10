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الجيش السورى يرسل قوات إلى مدينة تدمر لقتال داعش

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الجيش السورى يرسل قوات إلى مدينة تدمر لقتال داعش الجيش السورى يرسل قوات إلى مدينة تدمر لقتال داعش

>رويترز

قال الجيش السورى إنه أرسل تعزيزات إلى مدينة تدمر حيث تقدم مقاتلو تنظيم داعش إلى مشارفها فى بعض من أشرس المعارك منذ أن فقد التنظيم سيطرته على المدينة التاريخية فى وقت سابق من هذا العام.

 

وقال الجيش فى بيان اليوم السبت إن التنظيم سيطر على مناطق إلى الشمال الغربى والجنوب الشرقى من تدمر وإن الاشتباكات مستمرة اليوم السبت.

 

وقال قائد لمقاتلى المعارضة من جماعة جيش المجاهدين المتمركزة فى ريف حلب إن هجوم تنظيم داعش أرغم السورية على إرسال قوات من حلب حيث يوشك الجيش السورى وحلفاؤه على تحقيق انتصار كبير على مقاتلى المعارضة.


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مصر 365

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