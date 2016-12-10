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أحمد حجازى خارج حسابات الأهلي أمام إنبى.. وتجهيز ربيعة

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أحمد حجازى خارج حسابات الأهلي أمام إنبى.. وتجهيز ربيعة أحمد حجازى خارج حسابات الأهلي أمام إنبى.. وتجهيز ربيعة

>كتب محمد عراقى

خرج أحمد حجازى مدافع الأهلى من حسابات الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى فى مواجهة إنبى المقرر إقامتها الاثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى العام.

 

وتعرض حجازى لإصابة فى العضلة الخلفية خلال مواجهة سموحة ليتم استبداله فى المواجهة التى حسمها الفريق الأحمر بهدف نظيف، حيث من المقرر أن يُجرى اللاعب أشعة لتحديد مدة غيابه إلا أن الجهاز الطبى أبلغ البدرى بصعوبة لحاق المدافع الدولى بمواجهة الفريق البترولى.

 

فى الوقت الذى طلب البدرى تجهيز رامى ربيعة لمواجهة إنبى بحيث يتم ضمه للقائمة والجلوس بديلاً للثنائى سعد سمير ومحمد نجيب الذين سيتم الدفع بهم بشكل أساسى، خاصة وأن ربيعة عائد من إصابة طويلة فى الركبة.


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