ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية مجهولة داخل مصنع بدون ترخيص بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكن قسم مسطحات منوف برئاسة الرائد هانى الوجيز رئيس مباحث قسم المسطحات وتحت إشراف اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، والعميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، من ضبط كل من، "ط. ع" عامل، و"م. ع" عامل ومقيمان مدينة سرس الليان، و"أس. ط" سائق ومقيم القاهرة، لقيامهم بتشغيل مصنع أسمدة ومخصبات زراعية بدون ترخيص بدائرة مركز منوف ملك "ر. م" وشريكه "س. غ" والمقيمان بمدينة سرس الليان "لم يستجوبا".

وضبط داخل المصنع، 10 أطنان أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر، وميزان كهربائى، و2 كوريك، و5 هزاز خزان مياه سعة طن و1000 جركن معبأ مواد سائلة مجهولة، و3 مكواة، و2 ماكينة خياطة، وسيارة رقم م ن س 4679 محمل عليها 5 أطنان أسمدة ومخصبات مجهولة المصدر)، وبسؤال المذكورين أقرا الأول والثانى بأنهما عاملان باليومية بالمصنع فقط، وأقر الثالث بأنه سائق السيارة، وأنه حضر لنقل الحمولة فقط، ونفوا علمهم بأن المصنع بدون ترخيص، وأن المضبوطات مجهولة المصدر.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.