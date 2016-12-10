ضبط 600 كيلو حلوى وربع طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك بالغربية

الغربية -اسلام الخياط

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الغربية حمله للتصدي لمرتكبي جرائم الغش التجاري وعرض السلع الفاسدة مجهولة المصدر بالعديد من مراكز ومدن المحافظة للبيع.

كان اللواء حسام خليفه مدير أمن الغربية تلقي إخطاراً من اللواء أحمد الخواجه مدير مباحث التموين بضبط " إ ال " 29 عام مقيم بمركز السنطة يدير مصنع بدون ترخيص لتصنيع حلوي النواشف من خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية، وبحوزته 120 كيس معبأ حلوي "ملبس" بدون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك، و3 أجولة سكر أبيض يستخدم في التصنيع ، وبرميل عسل جلوكوز زنة البرميل ( 50 كيلوجرام ) يستخدم في التصنيع.

وتمكنت الحملة من ضبط " م ص " 34 عام لإدارته مصنع بدون ترخيص بمركز كفر الزيات لتصنيع الاسماك المدخنة الرنجه غير الصالحه للاستهلاك الآدمي ويستخدام الملح الصناعي غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وبحوزته 50صندوق رنجة زنة الصندوق 5 كيلو يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك .

تم التحفظ علي المضبوطات وحررت المحاضر اللازمه واخطرت النيابه العامه للتحقيق.