المعرض الدولي للرخام يعزز استراتيجية مصر كمركز إقليمي للصناعة

أعلن سيد أباظة، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء، أن معرض “مارموماك” و”ساموتر” و”المعرض الدولى للرخام”، الذى يبدأ فاعلياته اليوم السبت، يهدف الى خلق منصة دولية متميزة لزيادة حجم الصادرات المصرية من الرخام والجرانيت إلى العالم بصفة عامة وأفريقيا والدول العربية بصفة خاصة .

وأوضح أباظة، في تصريح صحفي، أن غرفة صناعة مواد البناء إعتمدت استراتيجية تطوير قطاع الرخام والجرانيت وزيادة صادراته بنسبة 10 مليارات جنيه سنويًا، مشيرًا الى أن هذه النوعية من المعارض والمؤتمرات من شأنها تدعيم مكانة مصر كمركز تجاري ومحوري مهم بالنسبة لهذا القطاع الحيوى فى المنطقة.

وأضاف، أن هيئة معارض فيرونا الإيطالية، كبرى شركات تنظيم المعارض فى العالم، قامت بتمويل وإعداد دراسة عن قطاع الرخام والجرانيت فى مصر كأحد أهم القطاعات الحيوية فى مصر لعرضها على الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة والشركات المتخصصة وإتخاذها نقطة بداية لوضع استراتيجية طويلة المدى لتفعيل دورمصر المحورى فى هذا القطاع.

ويقام معرض “مارموماك” و”ساموتر” في اطار تنظيم جمعية المصدرين (اكسبولينك) للدورة الثانية لمعرض بروجيكس أفريقيا للتشييد والبناء خلال الفترة من 10 إلى 13 ديسمبر الجارى.