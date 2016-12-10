النيابة الإدارية تحقق بواقعة وجود أسلاك كهرباء عارية أمام مدرسة بالأقصر

كتب عبد الله محمود

كلف المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، كلا من المستشار محمود عبد العال مدير نيابة الأقصر القسم الثانى، وعلى محمد على رئيس النيابة، وعبد الصبور عبد الفتاح وكيل أول النيابة، بالانتقال لمقر مدرسة نجع محمد عامر الابتدائية القديمة بقرية المدامود قبلى مركز الزينية بالأقصر، بالتحقيق فى استغاثة أولياء الأمور من وجود أسلاك كهرباء عارية أمام بوابة المدرسة مما يشكل خطراً حقيقياً يهدد الطلاب جراء عبث بعضهم بها.

وكشفت معاينة النيابة صحة ما نشر، حيث تبين وجود كشك كهربائى على مسافة 20 مترا من باب المدرسة يحمل اسم كشك محمد عامر رقم 2 بقدرة 300 كيلو فولت أمبير جهد 11 كيلو فولت موجود أسفل قاعدته الخرسانية عدد 2 سلك خارج من القاعدة أحدهما أرضى عارى بقطر 35 ملم وآخر مغطى بقطر 16 ملم على سطح الأرض.