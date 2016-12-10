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وصول نجل "مرسى" معهد الأمناء لحضور محاكمته وقيادات الإخوان بـ"فض رابعة"

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وصول نجل "مرسى" معهد الأمناء لحضور محاكمته وقيادات الإخوان بـ"فض رابعة" وصول نجل "مرسى" معهد الأمناء لحضور محاكمته وقيادات الإخوان بـ"فض رابعة"

>كتب إيهاب المهندس ـ تصوير خالد كامل

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، نظر محاكمة 738 متهمًا فى القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى، وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وقبل بدء الجلسة بدقائق، دخل أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسى قفص الاتهام، واستقبله المتهمون داخل القفص بهتافات منها "مرسى مرسى مرسى"، و"الله أكبر".

والمتهمون فى القضية هم قيادات الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، و"أسامة" نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذى جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليا) وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

 

 

 


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