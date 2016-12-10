المرور : حواجز حديدية بمحيط أعمال الخط الثالث للمترو بشارع أحمد عرابى

كتب عبد الرحمن سيد

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة حواجز حديدية لمنع الحوادث المرورية بمحيط أعمال نقل مرافق المشروع القومى لمترو الأنفاق - الخط الثالث - بشارع أحمد عرابى بالمهندسين فيما يتمركز رجال المرور بمحيط الأعمال لسحب الكثافات المرورية الناجمة عن التحويلات المرورية.

ولفت مصدر أمنى أن التحويلات بالنسبة للقادم من محور عرابى باتجاه ميدان سفنكس عليه الدخول يمين إجبارى إلى شارع رشيد، ثم يسارا لشارع شرق الترسانة الموازى لشارع أحمد عرابى، والعودة مرة أخرى لشارع أحمد عرابى من شارع فرعى بين البلوك 93 والبلوك 94 من مساكن الأوقاف.

وأضاف المصدر أنه بالنسبة للقادم من سفنكس اتجاه محور عرابى: الدخول إجبارى من الدوران الثانى بشارع أحمد عرابى، والسير فى الاتجاه العكسى لمسافة 450 مترا، والعودة للاتجاه الأصلى من الدوران الأخير بالشارع بعد تخطى منطقة الأعمال.

يشار إلى أن الاتجاه القادم من محور عرابى اتجاه سفنكس يتم تقسيمه لاتجاهين لمسافة 250 مترا، كل اتجاه عرضه 15 مترا.

وأوضح المصدر أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية، وضبط مخالفات الانتظار الخاطئ بمنطقة الأعمال، ونشر اللوحات الإرشادية والتحذيرية