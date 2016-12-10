بالصور.. «فتاة العربة» تجلس بجوار السيسي في جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب

جلست السيدة “منى السيد” المعروفة إعلاميًا بفتاة العربة في الصف الأول بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جلسة الحوار الشهري الأولى للشباب، التي انطلقت، منذ قليل، برعاية الرئيس السيسي وذلك لاستعراض ومراجعة ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ مؤخرا.

واشتهرت “فتاة العربة” من خلال صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تجر عربة مليئة بـ”كراتين”، كانت آخر من التقاهم الرئيس، لبحث حل مشكلتها، بعد أن تابع حالتها في برنامج “كل يوم”، وعقب ذلك استقبلها الرئيس السيسي داخل قصر الاتحادية الرئاسي ووجه بتوفير عربة نصف نقل لها وتعليمها القيادة بجانب توفير مسكن لها ولنجل شقيقتها.