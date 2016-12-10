تعرف كيف انتقمت الفنانه الراحله صباح من فريد الأطرش بعد أن وصفها بـ«المعزة»

شيماء مصطفى

الفنانه الكبيره الراحله صباح “الشحروره” تاريخها الكبير دائما ما يتحدث عنها حيث ان لها فى السينما 83 فيلم بين مصري ولبناني و27 مسرحية لبنانيه ومايزيد عن 3000 أغنيه بين مصرى ولبنانى وتعتبر صباح هى ثانى فنانه عربيه بعد الفنانه العظيمه أم كلثوم تغنى على مسرح الأولمبيا في باريس مع فرقه روميو لحود الاستعراضيه وذلك فى منتصف سبعينيات القرن العشرين، كما وقفت على مسارح عالميه أخرى كأرناغرى فى نيويورك ودار الأوبرا فى سيدنى فى استراليا وقصر الفنون فى بلجيكا و قاعه ألبرت هول بلندن وكذلك على مسارح لاس فيغاس وغيرها.

وبعد رحيلها عام2014 كشفت الكثير من اسرار حياة هذه الفنانه الكبيره كان اخرها عندما كشفت جانيت ابنة شقيقة الفنانة الراحلة صباح، عن بعض الصفات التي كانت تتمتع بها خالتها في شبابها، وأهمها أنها كانت تكره الإزعاج خاصة عندما تخلد للنوم فكان من المستحيل أن تجد صوت في المنزل وقتها.

جانيت قالت خلال لقائها ببرنامج “ممنوع من العرض”: “إن الشحروره كانت لا تنسى الاساءه مهما حدث اذا تعرضت لها وكانت تأخذ حقها، ومنها موقف حدث لها مع الفنان الراحل فريد الأطرش، حين وصفها في بدايه حياتها الفنيه بالمعزة قائلًا: أنت ما تنفعيش صوتك عامل زي المعزه”.

وأضافت جانيت: “ان صباح غضت جدًا من وصفه لها ولكنه عندما طلبها أحد المخرجين لتقدم فيلم مع الأطرش اشترطت عليه كتابه اسمها الأول قبل اسمه وحدث ذلك بالفعل”.

شبكةعيونالإخبارية

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