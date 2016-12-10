جهاز حماية المستهلك يقدم 8 إرشادات عند شراء وتناول حلوى المولد.. تعرف عليها

كتبت سماح لبيب

أطلق جهاز المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب 8 إرشادات ونصائح للمواطنين عند شراء حلوى المولد النبوى وجاءت كالتالى:

1 - التحذير من تناول الحلوى المضاف إليها مكسبات الطعم والرائحة والألوان الصناعية وكذلك التى تحتوى على مواد حافظة وألوان صناعية لها أضرار صحية خاصة عروسة المولد والحصان لأنها ضارة بالأطفال وتؤدى إلى مشاكل صحية كالحساسية والتلبك المعوى.

2 - منع شراء الحلوى من الباعة الجائلين لأنها قد تكون منتهية الصلاحية أو فاسدة أو غير مصرح بها.

3 - اختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول الحلوى الموثوق بها، والتى تتوافر فيها الشروط الصحية عند عرض الحلو والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة تتميز بالليونة واللون المشرق.

4 - منع شراء الحلوى التى تميل إلى اللون الأصفر الداكن وظهور بعض الفطريات عليها، وظهور بعض الفطريات ذات اللون الأبيض على سطحها.

5 - لابد من اختيار الحلوى السادة لأنها أفضل بكثير من المحشوة لضمان عدم تلفها أو تعرض المكسرات للتلوث والفطريات مع التأكد من وجود (تاريخ الصلاحية- اسم المنتج-اسم المصنع) مدونا على الحلوى.

6 - التأكد من عدم وجود رائحة تزنخ أو تغير فى اللون فى المواد الداخلة فى تصنيع الحلوى(السمسم-الحمص- الفول السودانى) مع الشراء من المصانع المرخصة وتخضع للرقابة الصناعية أو الصحية.

7 - لابد من توافر الشروط الصحية فى البائعين من حيث ارتداء القفازات وغطاء الرأس، ويراعى عند تخزين الحلوى أن تكون فى أماكن صحية جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

8 - يفضل تخزين الحلوى ووضعها فى الثلاجة للمحافظة على فترة صلاحيتها مع عدم شراء الحلوى المكشوفة.