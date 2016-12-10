أخبار عاجلة

انتظروا النجم أحمد فلوكس "زكريا العطار" مع سالي شاهين في ده كلام الجمعة الـ 9 مساءً -
غرفة عمليات في ديوان كفر الشيخ استعدادًا لأعياد الربيع -
الصحة: تحسن الحالة الصحية لـ18 مصابًا بتفجيري طنطا والإسكندرية -
"أونا" تنعي والد الزميلة سماح محمد -
البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تنظم دورة عن البرمجيات

Google+ Print
مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تنظم دورة عن البرمجيات مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تنظم دورة عن البرمجيات

>دمياط - معتز الشربينى

أعلن حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن بدمياط، لـ"اليوم السابع"، أن مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط نفذت الدورة التدريبية فى البرمجة من خلال هاجر رضا، المدربة المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار الاحتفال بالأسبوع العالمى للبرمجة.

 

وأكد عبد الغفار على أهمية التدريب والاستثمار فى الموارد البشرية فى دفع عجلة التقدم، وأكد على التعاون مع مديرية الشباب وكافة الجهات فى تحقيق الصالح العام، مضيفًا أن المديرية ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365