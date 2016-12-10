مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط تنظم دورة عن البرمجيات

دمياط - معتز الشربينى

أعلن حسام عبد الغفار، وكيل وزارة التضامن بدمياط، لـ"اليوم السابع"، أن مديرية التضامن الاجتماعى بدمياط بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط نفذت الدورة التدريبية فى البرمجة من خلال هاجر رضا، المدربة المعتمدة لدى وزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار الاحتفال بالأسبوع العالمى للبرمجة.

وأكد عبد الغفار على أهمية التدريب والاستثمار فى الموارد البشرية فى دفع عجلة التقدم، وأكد على التعاون مع مديرية الشباب وكافة الجهات فى تحقيق الصالح العام، مضيفًا أن المديرية ستقدم كافة أوجه الدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.