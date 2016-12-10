بلاغ سلبى عن إلقاء سيدة حقيبتين من أعلى كوبرى أكتوبر

تلقى رجال الأمن، بلاغا عن وجود جسم غريب أعلى كوبرى أكتوبر ناحية عبد المنعم رياض، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات بقطاع الحماية المدنية بالقاهرة لفحص الجسم المشتبه فيه، حيث تبين من خلال الفحص والمعاينة أن البلاغ سلبى، وأن الجسم الغريب هو " كيس قمامة به ملابس حريمى وأدوات مكياج" تركته سيدة أعلى كوبرى اكتوبر.

وعلى الفور تم فرض كردون أمنى بمحيط البلاغ، وتبين من خلال الفحص العثور على كيس بداخله ملابس حريمى " ملابس ومستحضرات تجميل نسائية"، وضعتها سيدة بجوار أحد أعمدة الانارة بالكوبرى .

كانت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا من أفراد الأمن المتواجدين فى محيط خدمة بميدان عبد المنعم رياض، يفيد بأن سيدة كانت تترجل أعلى كوبرى أكتوبر أمام فندق سميراميس وقامت بوضع حقيبتين بجوار أحد أعمدة الإنارة بالكوبرى، ثم وتم فرض كردون أمنى بمحيط البلاغ لحين التأكد من سلبية أو إيجابية الإخطار، حيث تبين سلبية البلاغ.