"التموين" تحسم مناقصة الأرز قبل نهاية الأسبوع بسعر من 5500 لـ8500 جنيه للطن

كتبت سماح لبيب

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن فتح الوزارة ممثلة فى هيئة السلع التموينية لمظاريف مناقصة توريد الأرز المحلى، الذى تقدم لها 43 شركة من مضارب الأرز من القطاع الخاص، مؤكدا أن البت فى المناقصة وإعلان كميات التوريد وأسعارها الاثنين المقبل أو الثلاثاء على أقصى تقدير.

وقال المصدر، إن الوزارة تدرس حاليا العروض المقدمة من الشركات للبت فيها بالقبول أو الرفض، أو قبول جزء منها فقط ورفض باقى الشركات وفقا لما يتناسب مع الأسعار المقدمة من الشركات، حيث تختلف كل شركة من الـ 43 المشاركة فى المناقصة فى سعر التوريد إلى الوزارة، وفقا لتقديراتها لأسعار السوق المحلى من الأرز، والكميات التى تستطيع توريدها إلى الوزارة.

وكشف المصدر، أن الكميات المقدر توريدها فى هذه المناقصة هى 300 ألف طن توريد محلى، على مدار الـ 6 أشهر المقبلة فى حالة قبولها، كما أن سعر التوريدات المقدمة من الـ 43 شركة تتراوح من 5500 إلى 8500 جنيه للطن بأقصى تقدير، وعلى الوزارة اختيار ما يتناسب لها من أسعار وفقا لميزانية هيئة السلع التموينية، كما أن الشركات التى ستفوز بالمناقصة ستقوم بتوريد كميات الأرز معبأة فى أكياس واحد كيلو لضخها مباشرة إلى منافذ التموين فى الأسواق وتوزيعها على البطاقات التموينية للمواطنين.

وأكد المصدر أنه حتى الآن لم يصدر أى قرار برفع سعر كيلو الأرز على بطاقات التموين عن 4.5 جنيه للكيلو، ولكن الأسعار الجديدة للتوريد، التى تعرضها الشركات فى المناقصة مرتفعة بصورة ملحوظة وفقا للزيادات التى شهدها الأرز فى الأسواق، التى ترجع أسبابها إلى زيادة سعر الصرف بعد تعويم الجنية وارتفاع مدخلات الإنتاج، وسوف تدرس الوزارة تحديد سعر الأرز على البطاقات فى أول توريد لمنافذ التموين بعد البت فى المناقصة.

على جانب آخر أكد ماجد نادى المتحدث باسم نقابة بقالى التموين، أن توريدات الأرز إلى منافذ التموين من الوزارة متوقفة منذ الشهرين الماضيين أكتوبر ونوفمبر، وأن الأرز الموزع على البطاقات التموينية للمواطنين من مخزون المنافذ المختلفة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن حالة النقص ستؤدى إلى ضعف الكميات التى يتم ضخها للمواطنين.

وأضاف نادى، أن هناك شائعات فى الأسواق حول رفع سعر الأرز، التموينى على المواطنين، الذى لم تعلنه الوزارة فى قرار رسمى حتى الآن.

يذكر أن أسعار الأرز فى السوق الحر ارتفعت لتتراوح من 7 إلى 8 جنيهات للكيلو بعد أن كان بـ5 جنيهات للمستهلك، ويبلغ حجم الاستهلاك السنوى من الأرز 3 ملايين و300 ألف طن فى حين أن الإنتاج من الأرز للعام الحالى بلغ متوسط 4.5 مليون طن.