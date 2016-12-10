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القبض على صاحب مخزن قبل بيعه طن أرز بالسوق السوداء فى القاهرة

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القبض على صاحب مخزن قبل بيعه طن أرز بالسوق السوداء فى القاهرة القبض على صاحب مخزن قبل بيعه طن أرز بالسوق السوداء فى القاهرة

>كتب عبد الرحمن سيد

تمكنت مباحث والتجارة الداخلية بالقاهرة من ضبط صاحب مخزن مواد غذائية، وبحوزته طن أرز، قبل بيعها بالسوق السوداء بأزيد من أسعارها الأصلية، وحرر محضر بالواقعة.

 

 وردت معلومات لمباحث التموين، تفيد قيام مالك مخزن مواد غذائية بحيازة وتجميع وتخزين كميات كبيرة من السلع الغذائية واستغلاله لارتفاع الأسعار بالأسواق للاتجار بالسوق السوداء، محققًا من جراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة، ومهدرًا أموال الدعم بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومى وتم ضبط طن و850 كيلو أرز قبل بيعها بالسوق وتم تحرير المضبوطات.


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مصر 365

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