بعد قرار المحكمة بمعاينة موقع الضبط.. ننشر صورة الكلب بطل قضية "قاضى الحشيش"

السويس- سيد نون

قبل تنفيذ قرار محكمة جنايات السويس بانتقال كامل هيئتها إلى نفق الشهيد أحمد حمدى ومعاينة موقع قيام الشرطة بالقبض على القاضى السابق طارق زكى واثنين من المتهمين بعدما اشتم الكلب البوليسى رائحة المخدرات بسيارة القاضى السابق، حصل "اليوم السابع" على صور للكلب من داخل نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، الذى مازال يقوم بعمله داخل النفق.

وقال مصدر أمنى، إن الكلب البوليسى الذى ذكر دوره فى قضية اتهام قاضى سابق بحيازة الحشيش ما زال يتم إسناد له أعمال التفتيش بالنفق ومازال يعمل ومتواجد هو ومدربه المسئول عنه.

وكانت جلسة المحاكمة الثانية فى القضية رقم 4455 لسنة 2016 جنايات الجناين المتهم بها القاضى السابق المتهم طارق محمد زكى، ويوستينا مجدى عبدالمجيد مصطفى 20 عاما طالبة وإسلام مصطفى عبدالهادى 23 عاما أكدت أننا أمام قضية من نوع الخاص، فالأحداث الغريبة بالقضية تتصاعد، وظهرت بقوة مع قيام دفاع القاضى المتهم بإيهام الكلب البوليسى الذى قام بشم الحشيش داخل سيارة القاضى المتهم أنه كلب مدمن، مشككين فى قدرات الكلب من أجل البحث عن خيط لتبرئة المتهم.

وقام المحامون من دفاع القاضى المتهم بتوجه سؤال لمدرب الكلب البوليسى، الذى قام بشم الحشيش داخل سيارة القاضى، بالقول له هل الكلب ممكن أن يصبح مدمن لأنه يداوم على شم مخدرات مثل الهيروين، وجاء رد أسامة محمد مدرب الكلب "أنا لست طبيب لكى أعرف هل الكلب مدمن أم لا"، ولم يتوقف الأمر عند السؤال هل الكلب مدمن للمخدرات أم لا، وقام دفاع القاضى المتهم بسؤال مدرب الكلب عن طرق تدريب الكلب وأين ينام ومكان نومه فى محاولة للتشكيك فى مصداقية الكلب.

وقررت محكمة الجنايات تكليف النيابة العامة بالسويس بتوفير وسيلة مواصلات لانتقال هيئة المحكمة بكامل هيئتها إلى موقع ضبط القاضى السابق المتهم بالقضية داخل نفق الشهيد أحمد حمدى.