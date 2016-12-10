"من حقك تختار ومسئوليتك القرار" حملة لخدمات تنظيم الأسرة لمدة 3 أيام بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن انطلاق حملة بشعار "من حقك تختار ومسئوليتك القرار" يوم الاثنين المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، بمراكز " طما، والمراغة، وساقلتة، والبلينا"، لتوعية الاسر السوهاجية بخدمات تنظيم الأسرة المتنوعة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بسوهاج وقطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز المزمع تنفذ الحملة بها لتسهيل انتقالات الحملة للقرى والنجوع المختلفة لضمان وصولها لأكبر قدر من المواطنين.

وأضاف محافظ سوهاج، أن الحملة ستنطلق بجميع مراكز تقديم الخدمة بالوحدات الصحية، حيث توفر مديرية الصحة بالمحافظة عيادات متنقلة للأماكن التى تبعد عن تقديم الخدمة خلال فترة تنفيذ الحملة.