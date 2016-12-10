أخبار الدورى المصرى اليوم الجمعة 9 / 12 / 2016

كتب محمد محمود

أقيمت اليوم الجمعة 9 / 12 / 2016 ثلاث مباريات بالدورى المصرى بين طلائع الجيش والشرقية، وبتروجت والمصرى، والإنتاج الحربى ومصر المقاصة.

طلائع الجيش يتعادل مع الشرقية 2 / 2

تعادل فريقا طلائع الجيش والشرقية بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى انتهت منذ قليل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام.

تقدم كينيث ايكيشيكو مهاجم الشرقية فى الدقيقة 11 وتعادل نيكو داو مهاجم فريق طلائع الجيش فى الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول، ثم تقدم حسام حسن لاعب الشرقية بهدف من ركلة جزاء فى الدقيقة 77، ليتعادل أحمد عيد عبد الملك للطلائع من ركلة جزاء فى الدقيقة 84 لينتهى اللقاء 2/2.

وبذلك يرتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 23 ولديه مباراة مؤجلة، فيما يرتفع رصيد الشرقية للنقطة الثامنة.

المصرى يفوز على بتروجت 2 / 1

فاز فريق المصرى على نظيره بتروجت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جرت بينهما اليوم باستاد برج العرب ضمن منافسات الأسبوع الـ14 من عمر الدورى.

تقدم جيمس تيدى لاعب بتروجت لفريقه فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، قبل أن يتعادل كابوريا للمصرى فى الدقيقة 55، ليضيف أحمد جمعة الهدف الثانى لأبناء بورسعيد فى الدقيقة 66.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 28 نقطة فى المركز الثانى بفارق الأهداف عن المقاصة، فيما تجمد رصيد بتروجت عند 24 نقطة.

المقاصة يفوز على الإنتاج 2 / 1

فاز المقاصة على الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد السلام، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من عمر مسابقة الدورى العام، أحرز نانا بوكو هدفى المقاصة وأوميد اوكرى هدف الإنتاج.

بهذه النتيجة وصل المقاصة للنقطة 32 فى المركز الثانى، فيما توقف الإنتاج الحربى عند 15 نقطة فى المركز الـ12 بجدول الدورى. تقدم نانا بوكو مهاجم المقاصة لفريقه فى مرمى الإنتاج الحربى فى الدقيقة 18 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة من أحمد عبد الظاهر وأهداها بقدمه فى شباك الفريق العسكرى.