أخبار النادى الأهلي اليوم الجمعة 9/12/2016.. الوحدة السعودي يطلب صالح جمعة

كتب محمد عراقى

شهد النادى الأهلي اليوم الجمعة، العديد من الأخبار الهامة على مستوى فريق الكرة، الذى يستعد لمواجهة إنبى الاثنين، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى العام.

ينتظر صالح جمعة لاعب وسط الأهلى، موافقة إدارة ناديه والجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى قبل الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة بعد تلقيه عرضا من الوحدة السعودى.

رفض النادى الأهلى التعاقد مع المهاجم الكونغولى فابريس أونداما مهاجم نادى الوداد المغربى خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل، بعدما بالغ الوداد فى مطالبه المالية للاستغناء عن المهاجم الكونغولى.

يجرى أحمد حجازى مدافع الأهلى غدا السبت، أشعة على العضلة الخلفية للاطمئنان على نفسه بعد أن أصيب بشد فيها خلال مشاركته أمس فى مباراة سموحة بالدورى، التى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، إن ناديه لم يتلق حتى الآن أى عروض شفهية أو رسمية لشراء على معلول ظهير أيسر الفريق سواء فى يناير القادم أو مع نهاية الموسم الجارى.

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى صرف مكافأة إجادة للاعبى الفريق عقب الفوز، الذى تحقق على سموحة أمس، الخميس، بهدف نظيف فى الجولة الـ14 للدورى العام.

تحفّظ حسام البدرى المدير الفنى للأهلى على خوض الفريق مباراة ودية بالسعودية ثم لعب مباراة أخرى بالإمارات خلال معسكر الشتاء المتوقع أن يُقيمه النادى الأهلى خلال توقف الدورى لإقامة أمم أفريقيا بالجابون، التى يُشارك فيا الفراعنة.