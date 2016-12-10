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مواعيد مباريات اليوم السبت 10/12/2016 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم السبت 10/12/2016 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم السبت 10/12/2016 والقنوات الناقلة

>كتبت لبنى عبد الله

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدورى العام بإقامة ثلاثة مواجهات مثيرة، حيث يلاقى طنطا نظيره النصر للتعدين فيما يستضيف الداخلية منافسه الاسماعيلى ويلتقى وادى دجلة مع المقاولون العرب.

موعد مباراة طنطا مع النصر للتعدين

تقام مباراة طنطا مع النصر للتعدين على طنطا الرياضى فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت .

موعد مباراة الداخلية مع الاسماعيلى

تقام مباراة الداخلية مع الاسماعيلى على ستاد كلية الشرطة فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت .

موعد مباراة وادى دجلة مع المقاولون العرب

تقام مباراة وادى دجلة مع المقاولون العرب على ستاد القاهرة الدولى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت .

القنوات الناقلة

تنقل مباريات اليوم السبت قنوات نايل سبورت وأون سبورت .

 


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