اليوم.. انقطاع المياه ببعض مناطق مدينة نصر لمدة 8 ساعات

كتب أحمد حسن

أعلنت شركة مياه الشرب انقطاع المياه عن عدة مناطق بنطاق مدينة نصر بالقاهرة لمدة 8 ساعات، ابتداء من الساعة 12 منتصف ليلة السبت 10/12/2016، نظراَ لقيام جهاز التعمير بالقاهرة الكبرى بإجراء تعديل خطوط المياه المتعارضة مع أساسات محور امتداد الفنجرى تقاطع طريق النصر.

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أن المناطق هى: (الأمن الوطنى – جامعة الأزهر والمدن الجامعية بنين وبنات – امتداد رمسيس 1.2.3 – وزارة المالية – تعاونيات الجبل الأخضر- معسكرات الأمن المركزى "أحمد شوقى- شريف السباعى – ضباط الصف "- نادى الشرطة- فندق الماسة- ارض المعارض- إستاد القاهرة - قاعة المؤتمرات- الحى السادس التابع لحى غرب مدينة نصر- مستشفى حميات العباسية)، مع ضعف المياه بالحى السابع ومدينة التوفيق.

وطالبت الشركة المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.