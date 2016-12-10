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"التموين": حصر عدد المتقدمين للتنقية الاختيارية من بطاقات التموين نهاية ديسمبر

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"التموين": حصر عدد المتقدمين للتنقية الاختيارية من بطاقات التموين نهاية ديسمبر "التموين": حصر عدد المتقدمين للتنقية الاختيارية من بطاقات التموين نهاية ديسمبر

>كتبت سماح لبيب

أكد مصدر مسئول بوزارة والتجارة الداخلية، أن تنقية البطاقات التموينية ستساهم فى دخول الكثير من الأفراد المستحقين للدعم وغير القادرين على استخراج البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية هى الأولى فى تنقية البطاقات اختياريا من المواطنين.

 

وأضاف فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة ستقوم بحصر عدد المتقدمين للتنازل على البطاقات غير المستحقة للمتوفين، أو المسافرين للخارج، أو المكررين على أكثر من بطاقة، قبل انتهاء شهر ديسمبر الجارى، لمتابعة وضع التنقية خلال الشهر الأول والمستمر لمدة 3 أشهر حتى فبراير المقبل وفقا لقرار الوزير.

 

وأشار إلى أن عدد المستفيدين من البطاقات التموينية 71 مليون مواطن، إلا أنه رغم ذلك هناك الكثير من الأفراد ليس لديها بطاقات تموينية، موضحا أن السبب هو تكرار أسماء المستفيدين من البطاقات على مستوى الجمهورية بما يخالف القانون، حيث إن هناك أكثر من بطاقة تموين تم إصدارها على بيانات لشخص واحد، وهو ما سيتم معالجته بعد التنقية الاختيارية للمواطنين.


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مصر 365

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