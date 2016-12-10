حظك اليوم برج الحمل السبت 10/12/2016 على الصعيد العملى والصحى والمهنى

نقدم لكم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الحمل على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، حيث يتميز أبناء هذا البرج بالكثير من الصفات أبرزها التحمل والصبر، أما فيما يخص علاقتهم بالأصدقاء، فهم أوفياء من الدرجة الأولى.

على الصعيد المهنى:

أنت الآن فى وضع دراسة وفهم وتدقيق لكل ما يجرى من حولك، عليك أن تعرف أن كل الأمور والأزمات التى تمر بها حالياً فى العمل ستنتهى قريبًا ولكن فقط عليك الصبر والتحمل.

على الصعيد العاطفى..

تتصرف بعدوانية مع شريك الحياة، كما أنه لاحظ طريقة تفكيرك الأنانية وهو أمر أزعجه بشدة، ما عليك إلا أن تصل معه لحلول مُرضية لك وله حتى لا يتفاقم الوضع بينكما أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى..

اتباع نظام غذائى صحى، وممارسة التمارين الرياضية هو الحل الأمثل لحماية جسدك ونفسك من فقدان شبابك، كما أنه كذلك حل سحرى لكثير من الضغوط النفسية التى تمر بها.

توقعات علماء الفلك..

تتخذ قرارات هامة فى حياتك خلال هذه الفترة ، أهمها مواجهة مشكلاتك بقوة وعدم الاستسلام لها وعدم جعلها مؤثرة على عملك بشكل كبير.