شباب الأحزاب: سنطرح غدا بلقائنا مع الرئيس خطة تطوير التعليم الفنى

كتب أحمد عرفة

كشف أحمد حسنى، أمين الشباب والمتحدث الاعلامي لحزب الاتحاد، إنه تلقى دعوة لحضور المؤتمر الوطنى للشباب مع الرئيس عبد الفتاح السيسى غدا السبت، موضحا أن اللقاء هو المؤتمر الشهري للرئيس وهو أول اجتماع معه لمتابعه ما تم تنفيذه من توصيات المؤتمر الاول حتى الآن وما المتبقى من توصيات، مشيرا إلى أنه بصدد طرح حظة لتطوير التعليم الفنى.

وأضاف حسنى لـ"اليوم السابع" أن أهم ما يميز هذا اللقاء هو حرص مؤسسة الرئاسة على التواصل مع الشباب والحوار المباشر معهم خاصة أنه يكون 60% من الشباب المشاركين في المؤتمر القادم هم من الذين لم يسبق لهم حضور أية فعاليات بحضور الرئيس وهو ما يثبت أن تلك اللقاءات تتيح الفرصة للقاء الرئيس مع أكبر عدد ممكن من الشباب بمختلف الانماط والمجالات.

وتابع : ما انتظره من ذلك المؤتمر أننا سنطرح على الرئيس ما تم انجازه من توصيات المؤتمر الاول بشرم الشيخ وما تم اعداده من خطط واستراتجيات وسياسيات متكاملة ومتطابقة عن برامج العمل التطوعي ومحو الامية ومتابعة ما تبقى ولم يتم تنفيذه حتى الان من توصيات المؤتمر الاول.

واستطرد:"سنطرح كحزب الاتحاد خطة مستقبلة بمعدل زمني قصيرة وطويلة الاجل لتطوير منظومة التعليم وكيفية طرح برنامج لتطوير التعليم الفني والتدريب التحويلى، مع طرح عدد من الأفكار والرؤى لسد الثغرات في النظام التعليمي في المستقبل القريب وتطوير اساليب التعليم، والاهتمام بالمعلم بحيث الاهتمام بالميول المهنية والنفسية ما يمكنه من هذا العطاء‏ و أن يكون علي دراية بالمهارات التربوية في تقديم المادة التعليمية".