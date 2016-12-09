القبض على شخصين يحملان جنسية عربية بحوزتهم 10 سبائك ذهب مهربة من سوريا

كتب إبراهيم أحمد

ألقى رجال مباحث القاهرة، القبض على شخصين يحملان جنسية إحدى الدولة العربية، أثناء توقفهما بسيارتهما بمنطقة التجمع الأول وتبادل مبالغ مالية، وتم ضبط بحوزتهما 10 سبائك ذهب، ومبلغ 6800 دولار، و9 جوازات سفر سورية، لاستخدمها فى عمل إقامات لأصحاب الجوازات مقابل 500 دولار للجواز الواحد، تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة التجمع الأول، لتفقد الأوضاع الأمنية بمنطقة مدينتى، تلاحظ قيام كل من " ياسر م ع " 42 سنة، يحمل جنسيه إحدى الدول العربية، و"محمد م ف" 28 سنة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، بتبادل مبالغ مالية داخل السيارة رقم ج ل هـ 823 ماركة BMW ملك وقيادة المتهم الأول "بدون تراخيص"، وعثر بحوزة الأول على 10 سبائك ذهب سويسرى عيار 24، وزن السبيكة 100 جرام "بدون فواتير"، ومبلغ 6800 دولار، وبحوزة الثانى 9 جوازات سفر سورية بأسماء مختلفة .

وبمناقشتهما اعترف الأول بحيازة السبائك الذهبية بقصد الاتجار بها وتهريبها خارج البلاد عقب إحضارها من سوريا والمبالغ المالية، لتسليمها للمتهم الثانى، الذى يقوم بعمل إقامات للجوازات المضبوطة بحوزته مقابل 500 دولار لكل جواز عن طريق بعض الوسطاء بسفارة دولة سورية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.