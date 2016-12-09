حماة الوطن ينظم ماراثون رياضى على كورنيش الإسكندرية لصالح مرضى السرطان

الاسكندرية جاكلين منير

نظم اليوم حزب حماة الوطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الحزب، وبحضور أعضاء الأمانة العامة للإسكندرية بقيادة الدكتور محمد زميل أمين التنظيم، وعمر عوض المسئول الإعلامى للحزب، الماراثون الرياضى للجرى "يلا بينا لدعم مستشفى أيادى المستقبل لعلاج مرضى السرطان" وبتنظيم من اللجنة الرياضية بالحزب برئاسة العميد طارق حسن.

وأكد عمر عوض لليوم السابع، أن الماراثون من أجل دعم مستشفى أيادى المستقبل ماديا وإعلاميا، لتسليط الضوء على هذا الكيان الطبى الهام، وأن جميع اشتراكات الماراثون تم التبرع بها لصالح المستشفى، بجانب تبرعات عدد كبير من أعضاء الحزب والمواطنين المهتمين بالأمر، مضيفا أن الماراثون بدأ من مكتبة الإسكندرية، وكانت نهايته بجانب قلعة قايتباى بمنطقة بحرى، وتم تكريم أوائل الفائزين بالماراثون.