أخبار عاجلة

البرلمان يعدل قانون الطوارىء للسماح بإحتجاز العناصر الآتية لمدة شهر قابل للتجديد -
خالد الجندي يوضح حكم زواج البنت من وراء أهلها: دي باعت أبوها وأمها -
«إشبيلية»: «سامباولي» لن يرحل مجانًا لتدريب الأرجنتين -
رياض محرز: نسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أتلتيكو مدريد -
ألمانيا تدعم مصر بـ«سلالات» أبقار ونظم ري لـ«1.5 مليون فدان» -
فيديو| شريف إسماعيل: جهات أجنبية وراء الهجوم على الكنيستين -
وزيرة التضامن تناقش مع سفيرة بلجيكا أنشطة التنمية الاجتماعية -
علي عبد العال: مصلحة الدولة تعلو على كل الدساتير -
صحيفة عبرية: الإسرائيليون غاضبون من غلق معبر طابا -
عبد العال: حالة الطوارئ سيطبق فيها كل ما هو استثنائي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حماة الوطن ينظم ماراثون رياضى على كورنيش الإسكندرية لصالح مرضى السرطان

Google+ Print
حماة الوطن ينظم ماراثون رياضى على كورنيش الإسكندرية لصالح مرضى السرطان حماة الوطن ينظم ماراثون رياضى على كورنيش الإسكندرية لصالح مرضى السرطان

>الاسكندرية جاكلين منير

نظم اليوم حزب حماة الوطن بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد نور الدين نائب رئيس الحزب، وبحضور أعضاء الأمانة العامة للإسكندرية بقيادة الدكتور محمد زميل أمين التنظيم، وعمر عوض المسئول الإعلامى للحزب، الماراثون الرياضى للجرى "يلا بينا لدعم مستشفى أيادى المستقبل لعلاج مرضى السرطان" وبتنظيم من اللجنة الرياضية بالحزب برئاسة العميد طارق حسن.

 

وأكد عمر عوض لليوم السابع، أن الماراثون من أجل دعم مستشفى أيادى المستقبل ماديا وإعلاميا، لتسليط الضوء على هذا الكيان الطبى الهام، وأن جميع اشتراكات الماراثون تم التبرع بها لصالح المستشفى، بجانب تبرعات عدد كبير من أعضاء الحزب والمواطنين المهتمين بالأمر، مضيفا أن الماراثون بدأ من مكتبة الإسكندرية، وكانت نهايته بجانب قلعة قايتباى بمنطقة بحرى، وتم تكريم أوائل الفائزين بالماراثون.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365