عودة طالبة مبلغ بتغيبها منذ 4 أيام بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

كشفت الأجهزة الأمنية بسوهاج، عن عودة طالبة مبلغ بغيابها منذ أربعة أيام بناحية قرية كوم الصعايدة دائرة قسم جرجا، حيث تبين أنها كانت متواجدة طرف خالتها بمدينة القاهرة.

كان اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد محب حمزة نائب المدير لقطاع النوب، بتقدم ربة منزل ببلاغ أفاد فيه بغياب نجلته عن المنزل عقب خروجها لتلقى دروسها، ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد أحمد الراوى، رئيس فرع بحث الجنوب وتبين من التحريات التى قام بها ضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا، بتقدم "شرين . ع . ع" 37 سنة ربة منزل، وتقيم بناحية كوم الصعايدة دائرة مركز جرجا بغياب نجلتها، أسماء 17 طالبة وتقيم بذات الناحية عن المنزل عقب خروجها لتلقى دروسها ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

وبتاريخ اليوم حضرت للقسم المذكورة، وقررت أنها عادت من الغياب، وأضافت بأنها كانت متواجدة طرف خالتها بمدينة القاهرة، واتخذت إجراءات كف البحث عن المذكورة بأوصافها، تحرر عن ذلك محضر ملحقا بالمحضر الأصلى، وجار العرض على النيابة العامة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط عماد حمدى الصاحى توفيق 24 سنة عامل، وعلى لطفى على عبد العال 19 سنة عامل، وأحمد عبد العال خليفة محمد 17 سنة حاصل على ثانوية أزهرية، وصلاح أحمد السيد أحمد 17 سنة عامل، وعرفات وائل على محمد 16 سنة عامل، وهيثم صفوت البدرى عبد الله 16 سنة عامل، ويقيمون بذات الناحية، وذلك عقب اعتزامهم قطع الطريق اعتراضا على غياب الفتاة، وتم التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام بسوهاج.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4179 إدارى مركز جرجا لسنة 2016، وجار العرض على النيابة العامة، وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة.