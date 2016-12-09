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الجبلاية يخاطب الأمانة العامة رسميا لإقامة مباراة الأهلى والمصرى ببرج العرب

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الجبلاية يخاطب الأمانة العامة رسميا لإقامة مباراة الأهلى والمصرى ببرج العرب الجبلاية يخاطب الأمانة العامة رسميا لإقامة مباراة الأهلى والمصرى ببرج العرب

>كتب محمد مراد - حاتم رضا

أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى الأمانة العامة للقوات المسلحة للحصول على موافقة رسمية بإقامة مباراة الأهلى والمصرى فى الأسبوع الـ16 بالدورى على استاد برج العرب.

كان اتحاد الكرة تلقى رفضا رسميا من مديرية أمن السويس على إقامة المباراة باستاد الجيش بالسويس نظرا لاستضافة مباراة بتروجت والإسماعيلى فى نفس اليوم، ليخاطب اتحاد الكرة الأمانة العامة للحصول على موافقتها باستضافة المباراة فى  برج العرب.

يذكر أن الأهلى أرسل خطابا لاتحاد الكرة مؤخرا يطلب فيه تحديد ملعب المباراة رسميا.


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