سعر الذهب اليوم – أخر أسعار الذهب الان في مصر لليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016، حيث أن سعر المعدن النفيس قد أرتفع مع أرتفاع سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي المصري بتعويم الجنية المصري وتحرير سعره أمام العملات الأجنبية قبل ما يقرب شهرين من الان.

أرتفع سعر الذهب في تلك الفترة مع تدنى المستوي الأقتصادى لعدد كبير من المواطنون في مصر، بسبب الأحداث التي جرت في مصر منذ العام 2011، والتي أدت إلي تدمير لقطاع السياحة وغلق العديد من المصانع، وأنسحاب العديد من المستثمرين الأجانب من السوق المصري، أدى ذلك إلي عزوف عدد كبير من الشباب الذين هم مقبلون علي الزواج عن شراء ما يسمي بـ “الشبكة”، وقد تم اطلاق العديد من المبادرات في العديد من المحافظات المصرية التي تدعو إلي الأستغناء عن الذهب عند الزواج، نظراً لأرتفاع سعره، والتسهيل علي الشباب.

الذهب الان

سعر الذهب في مصر هو مرتبط أرتباطاً كلياً بسعر الدولار الامريكي امام الجنية المصري، ولهذا نجد ان سعر الذهب في اعلي مستوياته الان، نظراً لأرتفاع سعر الدولار الامريكي أمام العملة المصرية، وأن عدم أستقرار الدولار عند سعر معين الان يعني ايضاً بالتبعية عدم أستقرار اسعار الذهب في السوق المصري.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة 9-12-2016 في مصر هي كالتالي

النوع السعر بالجنية المصري

ذهب عيار 18 498 جنية

ذهب عيار 21 582 جنية

ذهب عيار 24 663 جنية

سعر الجنية الذهب 4640 جنية

هذه كان التحديث الأخير لسعر جرام الذهب اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2016 صباحاً

شبكةعيونالإخبارية

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