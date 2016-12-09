سعر الدولار الآن ارتفاع جديد تاريخي في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة

يشهد سعر الدولار تلك الفترة ارتفاع متتالي بعد أن هبط سعر الدولار للعديد من الأسباب أهمها إيقاف الاستيراد من الخارج مدة الأسبوعين واقتصار الاستيراد على السلع الضرورية والغذائية فقط ، وبعد انقضاء هذه الفترة رجع الدولار للارتفاع من جديد نظراً لزيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين والقائمين على العديد من المشروعات التي تستلزم الاستيراد من الخارج لبعض المكونات .

سعر الدولار الآن

صعد سعر الدولار الآن بفارق 6 قروش عن يوم الأمس وهو سعر تاريخي جديد ويقصد هنا بالتاريخي تسجيل رقم جديد لسعر الدولار في البنوك الرسمية ليصبح سعر الدولار للشراء 18.6 قبيل عملية الافتتاح الصباحية ومن المتوقع أن يزداد سعر الدولار مع بدء عمليات البيع والشراء لهذا اليوم ، وقد توقع خبراء النقد ان يشهد سعر الدولار في الشهور التالية ارتفاعات جديدة لزيادة الطلب الدولار.

ويذكر أن البنك المركزي قد قام بتحرير سعر صرف الجنية مقابل الدولار في البنوك المصرية وهو ما أدى إلى تقلص عمليات البيع والشراء بالسوق السوداء واصبح التعامل في السوق السوداء في حدود محدودة جدا .

شبكةعيونالإخبارية

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