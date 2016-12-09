قومى المرأة بالوادى الجديد يطلق حملة طرق الأبواب للحث على ترشيد الاستهلاك

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

قالت نادية عزمى، مقررة المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، إن فرع المجلس أعلن عن إطلاق حملة طرق الأبواب بالوادى الجديد تحت عنوان (ساندى بلدك بقوة بكرة الخير جاى تانى". وذلك خلال الفترة من الاثنين الماضى وحتى الأحد الموافق 11 ديسمبر الجارى، مشيرة إلى أنه من المستهدف أن يقوم فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد بتنفيذ عدد 2700 زيارة منزلية بمراكز (الداخلة – بلاط – الخارجة) بمعرفة الرائدات الريفيات وموظفى فرع المجلس القومى للمرأة ومشرفى البرنامج من الأمانة العامة.

وأضافت أن الحملة تهدف إلى التوعية الاقتصادية للمرأة وحثها على ترشيد الاستهلاك ومساندة المجتمع، وذلك فى إطار خطة الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك بين ربات المنازل فى ظل الظرف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد.