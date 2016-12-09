حبس عاطل لتزويره مستندات رسمية بإمبابة

كتب بهجت أبو ضيف

أمرت نيابة إمبابة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بتزوير المستندات الرسمية مقابل حصوله على مبالغ مالية من عملائه.

وردت معلومات لضباط مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة تفيد تزوير "محمد. ص" عاطل لتوكيلات بيع السيارات وبيعها لراغبى الحصول عليها.

وبإعداد كمين له تم القبض عليه بإمبابة وبحوزته عدد من التوكيلات والمستندات الرسمية المزيفة، وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث وباشرت النيابة التحقيق.