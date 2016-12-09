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حظك اليوم برج القوس الجمعة 9/12/2016

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 9/12/2016 حظك اليوم برج القوس الجمعة 9/12/2016

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نقدم لمولود برج القوس على الصعيد المهنى والعاطفى والعملي، ومن المعروف أن مواليد هذا البرج يتمتعون بروح فكاهية عالية، كما أنهم اجتماعيون من الدرجة الأولى، أما أبرز عيوبهم فهو التهور والاندفاع.

 

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني:

 

اضطرابات على مستوى العمل، لا يجب أن تتخذ القرارات الارتجالية وفق ما تشعر به الآن، عليك السيطرة على أعصابك قدر الإمكان حتى لا ينتهى بك الأمر إلى ترك عملك نهائيًا.

 

برج القوس على الصعيد العاطفي:

 

مفاجأة غير متوقعة من شريك الحياة، عليك أن ترتب أمورك بشكل جيد حتى تستطيع الاستمتاع معه بهذا اليوم، كما أنه من المتوقع أن يخبرك الحبيب بخبر سعيد يتعلق بمستقبل العلاقة.

 

برج القوس على الصعيد الصحي:

 

اليوم مناسب جدًا للاسترخاء مع العائلة، والشعور بالراحة، كما أنه من المفترض أن تمر بأزمة صحية طارئة بسبب الضغوط العصبية التى مررت بها مؤخًرا.

 

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

 

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التغيرات على مستوى الحياة العملية، كما أن بعض الأمور ستتغير إلى الأفضل فيما يخص علاقتك بشريك الحياة.


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مصر 365

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