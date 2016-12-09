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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9-12-2016

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حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9-12-2016 حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9-12-2016

>كتبت : رانيا علوى

الصعيد المهنى

 

لمواليد هذا البرج مجهوداتك المتعددة فى مجال عملك تضعك على طريق النجاح ، واعلم أن اقتناص الفرص ضرورة بهذه المرحلة حتى تستكمل تحقيق أهدافك وأحلامك .

 

الصعيد العاطفى

 

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن اليوم هو مناسب جدا لتنمية الشق العاطفى فحاول الاقتراب من شريكك و فاجئه بجرعة كبيرة من الرومانسية وهو الأمر الذى سيجعله أكثر عطاء ومحافظة على شكل العلاقة .

 

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

 

علماء الفلك يؤكدون أن التوتر و الاضطرابات تؤثر على حالتك الصحية ، عليك أن تحرر نفسك من أعباء العمل فى الأيام القادمة لتجنب الشعور بالإرهاق و الإجهاد والضغوط العصبية.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

 

يتوقع علماء الفلك أن هناك عددا من الأخبار الجيدة فى الطريق إليك تخص الشق العائلى ، عليك بالاستفادة من الطاقات الإيجابية التى تحيطك .


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مصر 365

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