حظك اليوم برج الميزان الجمعة 9-12-2016

كتبت : رانيا علوى

الصعيد المهنى

لمواليد هذا البرج مجهوداتك المتعددة فى مجال عملك تضعك على طريق النجاح ، واعلم أن اقتناص الفرص ضرورة بهذه المرحلة حتى تستكمل تحقيق أهدافك وأحلامك .

الصعيد العاطفى

أكد علماء الفلك على الصعيد العاطفى لمواليد هذا البرج أن اليوم هو مناسب جدا لتنمية الشق العاطفى فحاول الاقتراب من شريكك و فاجئه بجرعة كبيرة من الرومانسية وهو الأمر الذى سيجعله أكثر عطاء ومحافظة على شكل العلاقة .

الصعيد الصحى لمواليد برج الميزان

علماء الفلك يؤكدون أن التوتر و الاضطرابات تؤثر على حالتك الصحية ، عليك أن تحرر نفسك من أعباء العمل فى الأيام القادمة لتجنب الشعور بالإرهاق و الإجهاد والضغوط العصبية.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان

يتوقع علماء الفلك أن هناك عددا من الأخبار الجيدة فى الطريق إليك تخص الشق العائلى ، عليك بالاستفادة من الطاقات الإيجابية التى تحيطك .