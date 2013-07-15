اختاري مكياج عينيك على طريقة Selena Gomez

تقول مغنِّية هوليوود الشابَّة Selena Gomez إنّه يجب التنسيق بين ألوان ظلال العيون باحترافيَّة، حتى تتمتَّع كلّ سيِّدة بإطلالة جذَّابة تأسر النفوس، وتوضح ذلك بالقول: "قد كنت في بداية الأمر أكتفي بلون واحد من ألوان الظّلال. ولكنني وجدت أنَّ هذا الأمر يجعل إطلالتي أكثر مللاً، في حين أنّه يجب البحث عن كلّ ما هو أنيق وجذَّاب في عالم التجميل؛ حتى أبدو أنيقة في كلّ مرَّة أظهر فيها على المسرح".

ومن هنا، تعلَّمت أنَّ على كلّ سيِّدة الجمع بين أكثر من لون من ألوان ظلال العيون مع التنسيق بينهم، وذلك لدوام الحصول على إطلالة ساحرة وجذَّابة بعيدة كلّ البعد عن المظهر التقليديَّ الممل.

1. فإذا اخترتِ اللون البنيّ لعينيك، يفضَّل دمجه باللون البيج أو الذهبيّ أو البرونزيّ، وذلك للحصول على لون أروع، كما يفضَّل وضعه مع أحمر خدود برتقاليّ اللون، وأحمر شفاه برتقاليّ أو برونزيّ فاتح، وهذه هي الإطلالة المفضَّلة لديّ.

2. وإذا اخترتِ اللون الرماديّ ليكون لون ظلال عينيك، قومي بدمجه مع اللون الفضيّ والأسود والرصاصيّ والورديّ، ومع أحمر خدود ورديّ اللون، وأحمر شفاه ورديّ فاتح أو فوشيّ أو بنفسجيّ فاتح.

3. وإذا اخترتِ اللون الكحلي، قومي بدمجه مع اللون السماويّ والأزرق والورديّ، إلى جانب أحمر خدود باللون الورديّ، وأحمر شفاه باللون الورديّ الفاتح أو الفوشي.

4. وإذا كنتِ تستعدِّين لسهرة أو مناسبة خاصَّة، واخترتِ اللون الأسود ليكون لون ظلال عينيَّك، فقومي بدمجه مع البرتقاليّ أو الأحمر، واختاري أحمر خدود باللون البرتقاليّ الفاتح، وأحمر شفاه باللون البرتقاليّ أو البيج أو الأحمر.