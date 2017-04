بالفيديو :23 لوناً من أجمل أحمر الشفاه لهذا العام

تخجل الكثير من النساء من تطبيق أحمر شفاه بلون داكن، ويلتزمن بالألوان الوردية والطبيعية النيود. لكن اتجاهات الموضة لهذا الموسم تنصحك بتجربة الألوان الداكنة، التي ستوقظ القوة والجرأة في شخصيتك. لا تخافي أبداً من تجربتها، وإذا كنت تعتقدين أنّ الوان احمر الشفاه الداكنة لا تناسبك، فهذا يعني أنك لم تعثري بعد على اللون المناسب لك.اليك أجمل 23 لوناً من ملمع شفاه وأحمر شفاه، اختاري الذي تجدينه مناسباً لك:

1." ليب انجاكشن غلوسي" Lip Injection Glossy من " تو فيسد" Too Faced

2. " تارتيست ليب باينت" Tarteist Lip Paint من " تارت" Tarte

3." غلوس دانفير" Gloss d'Enferمن " غيرلان" Guerlain

4." بلو نيكتار"BlueNectarمن " ماك" Mac

5." ديوريفيك فلويد"DiorificFluid من " ماك" Mac

6." أفرلاستينغ ليكويد ليبستيك" Everlasting Liquid Lipstick من " كات فون د" Kat Von D

7." فالفيت ليب غليد" Velvet Lip Glide من " نارس" Nars

8." لاكير غلوس" Lacquer Gloss من " شيسيدو" Shiseido

9." روج ألور غلوس سوبر كورال" Rouge Allure Gloss Super Coral من " شانيل" CHANEL

10."لكسيريس ليب غلوس" Luxurious Lip Gloss من " ايف سان لوران بوتيه" Yves Saint Laurent Beaute

11." هوت ليبس" Hot Lips من "شارلوت تيلبوري" Charlotte Tilbury

12. " فالفيت مات ليب كولور" Velvet Matte Lip Colourمن " كريستيان لوبوتان بيوتي" Christian Louboutin Beauty

13. " ديوريفيك" Diorific من " ديور" Dior

14." لوسيس بارتي" Lucy's Party من " ايليا ليبستيك" Ilia Lipstick

15. " بلو نيكتار" Blue Nectar من " ماك" Mac

16." مالتد مات" Melted Matteمن " تو فيسد" Too Faced

17." زو اكسبرت ليب كولور" The Expert Lip Color من " كيفين أوكان" KevynAucoin

18." فالفيت ليب غلايد" Velvet Lip Glide من " نارس" Nars

19. " سو فيزويل" So Visual من " جيفنشي" Givenchy

20." روج مات" Rouge Matte من " سيفورا" Sephora

21." تارتيست ليب باينت نوتي"Tarteist Lip Paint Naughty

من " تارت" Trate

22." كاريون ليب أند شيك جيل" Carryon Lip and Cheek Gel من " واندر بيوتي" Wander Beauty

23." روج دو غيرلان" Rouge De Guerlain من " غيرلان" Guerlain