العثور على جثة بطل "Glee" الشاب Cory Monteith

توفي بطل مسلسل "Glee" الموسيقي الشهير، Cory Monteith، عن عمر 31 عاماً بعدما عثر على جثته في فانكوفر بكندا، فيما رجح أن يكون سبب الوفاة جرعة زائدة من المخدرات بسبب مشاكله مع الإدمان.

وأشارت الشرطة الكندية أمس السبت إلى أنه كان يفترض خروج Cory Monteith من فندق "باسيفيك ريم" بمدينة فانكوفر، ظهر السبت ولكن بعد أن تخلّف عن الموعد ذهب الموظفون إلى غرفته ووجدوه ميتاً.

ولم تعط الشرطة سبباً لوفاته، مستبعدة أي عمل إجرامي.

ولكن يرجّح أن تكون الوفاة ناجمة عن جرعة مفرطة من المخدرات نظراً إلى سجل الممثل في الإدمان، هو الذي دخل طوعاً إلى مركز إعادة تأهيل للعلاج من الإدمان في أبريل الماضي وفي عمر الـ 19.

يذكر أن Cory Monteith كان يواعد زميلته في المسلسل الممثلة Lea Micehele.