أخبار عاجلة

قوية وسريعة.. هذه السيارات الأفضل لأجهزة الشرطة في العالم -
بـ100 مليون متابع.. الملكي يصنع رقمًا جديدًا -
التعادل السلبي يحسم مواجهة سوانزي وميدلزبره -
بث مباشر| «أرسنال×مانشستر سيتي» في البريميرليج -
تشكيلتا «أرسنال ومانشستر سيتي» في البريميرليج -
الـ «BBC» يقودون هجوم الريال أمام ألافيس -
بث مباشر| «ريال مدريد X ديبورتيفو الأفيس» -
إشبيلية يسقط في فخ التعادل أمام خيخون -
السفيرة عزيزة - السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في مستهل لقاءاته في واشنطن -
السفيرة عزيزة - سهام أحمد محرم : العمر لا يقاس بالسن إنما يقاس بما حققه الإنسان من إنجازات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

شاكيرا توافق على الغناء مع محمد عساف في مونديال 2014

Google+ Print
شاكيرا توافق على الغناء مع محمد عساف في مونديال 2014 شاكيرا توافق على الغناء مع محمد عساف في مونديال 2014

أبلغت الفنانة العالمية شاكيرا المخرج العالمي Tarik Freitekh موافقتها على مشاركة محبوب العرب محمد عساف الغناء في مونديال 2014 الذي سيقام في البرازيل، بعد استماعها لعدد من أغانيه، وتزكيته من قبل المخرج العالمي Tarik Freitekh ، وقد اتصلت فعلياً برئيس الفيفا وأبدت استعدادها التعاون مع عساف.

محمد عساف أعرب عن سعادته بهذه الموافقة، وهو يستعد اليوم لمغادرة فلسطين والعودة إلى مقر إقامته المؤقت حالياً في دبي بعد احيائه عدة حفلات في فلسطين، وزيارته لأماكن هامة فيها بصفته سفيراً للنوايا الحسنة.

تابعي أيضاً عن نجم آرب آيدول :

أضف تعليقاً

نعتذر عن عدم نشر أي تعليق يتضمن إساءة للأديان أو لأي جهة سياسية أو اجتماعية، أو تحريض مذهبي أو أثني، أو عبارات تخدش الحياء، أو سب وقذف لأي شخص كان.

(*): هذا الحقل مطلوب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي