شاكيرا توافق على الغناء مع محمد عساف في مونديال 2014

أبلغت الفنانة العالمية شاكيرا المخرج العالمي Tarik Freitekh موافقتها على مشاركة محبوب العرب محمد عساف الغناء في مونديال 2014 الذي سيقام في البرازيل، بعد استماعها لعدد من أغانيه، وتزكيته من قبل المخرج العالمي Tarik Freitekh ، وقد اتصلت فعلياً برئيس الفيفا وأبدت استعدادها التعاون مع عساف.

محمد عساف أعرب عن سعادته بهذه الموافقة، وهو يستعد اليوم لمغادرة فلسطين والعودة إلى مقر إقامته المؤقت حالياً في دبي بعد احيائه عدة حفلات في فلسطين، وزيارته لأماكن هامة فيها بصفته سفيراً للنوايا الحسنة.

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