طوني خليفة يغضب عمرو واكد

حل الفنان عمرو واكد ضيفاً على برنامج "آسفين يا ريّس"، الذي يقدّمه الزميل طوني خليفة على قناة "القاهرة والناس"، ويسعى من خلاله إلى استضافة شخصيات كان لها دور كبير في الحراك السياسي المصري.

الحلقة كانت ساخنة ولم يستطع طوني أن يسيطر عليها، إذ أنه سعى إلى استفزاز عمرو واكد، فاستضاف أحد الصحفيين للدفاع عن مبارك وفترة حكمه، فقام الضيف بالاستخفاف بكلام عمرو واكد، والإشارة إلى أن كل ما يردده واكد مجرد سماع، ما أغضب هذا الأخير بشدة، فأكّد لطوني وللضيف أنّ شقيقه تم اختطافه خمس مرات في عهد مبارك، وأن وصف هذه الفترة من تاريخ مصر بأنها جيدة كلام سخيف.

واكد انفعل وصرخ في وجه طوني نفسه، فقال له هل أحضرتني لتدافع عن مبارك في وجودي؟ ما الذي تقصده من اسم برنامجك هذا؟ هل تعتذر لمبارك من خلالي؟

طوني أنهى اللقاء بعد أن شكك عمرو في الهدف من برنامجه، وهو ما لم يوضحه طوني في سياق الحلقة.