كتب محمد محمود

نستعرض أهم ما ورد من أخبار الرياضة المصرية اليوم الجمعة 2 / 12 / 2016، والتى جاء فى مقدمتها، وكيل لاعبين يعرض "إيتو" على الأهلي، ومؤمن ​سليمان يدخل دائرة المرشحين لمنتخبات الناشئين.

عرض عادل سعد، وكيل اللاعبين المصرى ـ الأمريكى - النجم الكاميرونى صامويل إيتو، مهاجم تشيلسي وبرشلونة السابق، ونادى أنطليا سبور التركى الحالى، على الأهلي من أجل التعاقد معه فى الانتقالات الشتوية المقبلة.

دخل مؤمن سليمان المدير الفنى السابق لنادى الزمالك، دائرة المرشحين للعمل بالأجهزة الفنية لمنتخبات الناشئين، والتى يتم تشكيلها من قبل مجلس إدارة اتحاد الكرة.

ينتظر جهاز منتخب 97 بقيادة معتمد جمال، الموافقات الأمنية للسفر إلى فلسطين لمواجهتها ودياً فى الفترة من 5 إلى 7 يناير.

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن اتحاد الكرة سيجهز برنامجا لنجوم العالم لزيارة أكثر من مكان فى مصر لتنشيط السياحة وعلى رأسها الأهرامات بالجيزة والغردقة وشرم الشيخ.

عقد أحمد حسن عميد لاعبي العالم لكرة القدم وعمرو السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الصيد اجتماعا توضيحيا في فرع النادي بالسادس من أكتوبر ، لوضع البصمات الأخيرة لأكاديمية أندرلخت البلجيكي لكرة القدم.

أجّل حسام البدرى المدير الفنى للأهلي، الرد على إدارة النادى بشأن إقامة معسكر للفريق بالإمارات خلال يناير المقبل، انتظارا لمعرفة اختيارات المنتخبات الوطنية (الأول - العسكرى - الشباب)، للاعبى الفريق الأحمر.

كشف رضا البلتاجى رئيس لجنة الحكام، أن حكم مباراة الإنتاج الحربى والنصر للتعدين بدوى حميدة الأفضل فى مباريات الأسبوع الـ12 للدورى. وتابع البلتاجى قائلا: كما ننتقد المخطئين من الحكام فالإشادة واجبة أيضاً وسيتم الإعلان عنها عقب نهاية كل أسبوع للحكام.

أكد وليد هويدى مدير الكرة بالمقاصة، أن ناديه لم تصله عروض رسمية خلال الفترة الحالية بشأن طلب التعاقد مع الغانى نانا بوكو مهاجم الفريق الفيومى، بعد المستوى المميز الذى ظهر عليه منذ بداية الموسم الحالى.

فى مفاجأة جديدة، طلب الأرجنتينى هيكتور كوبر المدير الفنى للمنتخب الوطنى، من اتحاد الكرة إقامة المباراة الودية أمام تونس يوم 8 يناير المقبل، على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور أكبر عدد ممكن من الجماهير، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من المباراة.

قال ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إنه تقرر بشكل رسمي نقل مباراة المقاصة والأهلي المقرر لها يوم الأحد القادم فى الأسبوع الثالث عشر من الدورى الممتاز، إلى ملعب السلام بدلا من ملعب الجيش بالسويس كما كان مقررا.

بدأ الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري في مشاهدة فيديوهات للغاني ايبنزر أسيفوه مهاجم منتخب البلاك ستارز ونادي سيون السويسري للبت فى مصيره، سواء بضمه فى يناير المقبل من عدمه.

كشف محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة أنه تم الاتفاق على إقامة دورة ودية لمنتخبى 99 و2002 فى شهر يوليو من العام المقبل 2017 تستضيفها المغرب.