رضا البلتاجى: لن أرحل عن لجنة الحكام بسبب الأندية

كتب محمد مراد

أكد رضا البلتاجى، رئيس لجنة الحكام، تمسكه بالاستمرار فى العمل باللجنة، وعدم الرحيل كما تردد فى الساعات الأخيرة. تابع البلتاجى لـ"اليوم السابع": "مستمر فى أداء عملى، وانتقاد الأندية للحكام لن يزيدنى إلا إصراراً لتقديم صورة جديدة عن التحكيم فى الفترة المقبلة ولن يجبرنى على الرحيل".

وأضاف رئيس لجنة الحكام: "أخطاء التحكيم لن تنتهى من ملاعب العالم ولكن نعمل على تقليلها خلال الفترة المقبلة من أجل إقامة أكثر من معسكر ودورات تدريب خاصة خلال فترة توقف الدورى بسبب انشغال المنتخب بكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون.