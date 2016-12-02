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العاملون بأندية "قناة السويس" يناقشون قانون العمل الجديد بالإسماعيلية

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العاملون بأندية "قناة السويس" يناقشون قانون العمل الجديد بالإسماعيلية العاملون بأندية "قناة السويس" يناقشون قانون العمل الجديد بالإسماعيلية

>الإسماعيلية – جمال حراجى

نظمت نقابة العاملين بأندية هيئة قناة السويس مساء اليوم الجمعة ندوة حول مسودة قانون العمل الجديد وعن اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة العاملة وذلك بمقر النقابة بالإسماعيلية.

و تحدث كل من الدكتور نيازي مصطفي والباحثة مني عزت والباحثة سلمي شاش حول قانون العمل الجديد والأجور وقانون الخدمة المدنية الجديد ونقاط الاختلاف في قانون العمل السابق والجديد كما ناقش الحضور دور المرأة العاملة وكيفية التصدي للعنف ضدها.

وطالب أعضاء النقابة بضرورة تحديد موعد لمناقشة الأوضاع المالية لعمال الأندية الخاصة  في مجابهة الزيادة الكبيرة في الأسعار.

 

 


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