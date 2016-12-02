أخبار نادى الزمالك اليوم الجمعة 2 / 12 / 2016

كتب عمرو جاب الله

شهد نادى الزمالك اليوم الجمعة 2 / 12 / 2016 العديد من الأخبار المهمة، والتى يأتى على رأسها اقتراب حل أزمة محمود جنش حارس الفريق الغائب عن التدريبات منذ مغادرته لمعسكر الفريق قبل مواجهة دجلة الأخيرة بالدورى فضلاً عن بدء تسلم النادى لملابس الفريق الجديدة.

شيكابالا يعقد جلسة اليوم مع جنش لإعادته للزمالك

يعقد محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب نادي الزمالك، جلسة اليوم الجمعة، مع محمود عبد الرحيم جنش، لإنهاء أزمته مع النادى بعد انقطاعه عن التدريبات منذ مغادرته لمعسكر الفريق فى مواجهة وادى دجلة، بالجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز عقب علمه بأن أحمد الشناوى هو من سيحرس مرمى الفريق.

من المقرر أن يصفى شيكابالا بصفته قائد نادى الزمالك، جميع الأجواء والشوائب مع جنش خاصة فى ظل العلاقة الجيدة التى تربطهما، حيث سيتحدث مع الحارس أن القلعة البيضاء بيته ولا يصح أن يبتعد عنها مهما كانت الأسباب وأن الجميع يفتقده داخل النادى.

"أمريكا" وراء تأجيل عودة جنش للزمالك كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى نادى الزمالك للمقربين منه، عن انتظاره عودة أحمد يحيى وكيل أعماله من أمريكا، يوم الأحد المقبل، لعقد جلسة مع مسئولى قلعة ميت عقبة لحل فيها أزمته الأخيرة. وكان عدد كبير من لاعبى نادى الزمالك قد حرصوا على التواصل مع زميلهم سواء من خلال المكالمات الهاتفية أو الرسائل القصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لحل أزمته بشكل عاجل. الزمالك يتسلم 8 آلاف قطعة ملابس للفريق من الشركة الإسبانية تسلم نادى الزمالك بعض الملابس الجديدة من الشركة الإسبانية، التى تعاقد معها النادى الأبيض لتوريد ملابس الفريق الأول عن الموسم الحالى، وينهى مسئولو ميت عقبة إجراءات دخول الملابس مع الجمارك خلال 48 ساعة من أجل تسليمها إلى اللاعبين فى الفترة المقبلة. وحرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، على التواصل مع خالد رفعت مدير التسويق، للاطمئنان على إنهاء تسلم الزى، حيث تم إرسال 8 آلاف قطعة مختلفة من خلال الشركة الإسبانية ومن ضمنها قميص مبدئى مؤقت للفريق من أجل المباريات الرسمية على أن يصل التصميم النهائى للقميص فى نصف شهر يناير المقبل. رئيس الأهلى يطمئن على أحمد مرتضى منصور "هاتفيا" حرص محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، على الاطمئنان على أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، فى اتصال هاتفى بعد إيفاد وفد رسمى بالأمس من القلعة الحمراء لزيارته. وتمنى محمود طاهر لأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، الشفاء العاجل بعد إصابته بجلطة فى القدم، أدت إلى نقله لأحد مستشفيات منطقة المهندسين، وتمنى رؤيته فى الفترة المقبلة بأفضل حال.

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